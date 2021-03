Ricardo Quaresma e filho homenageiam professores em vídeo emocionante. Veja as imagens

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Ricardo Quaresma (@ricardoquaresmaoficial)

A Federação Portuguesa de Futebol promoveu um vídeo, publicado por Ricardo Quaresma no Instagram, onde todos os professores são homenageados como forma de agradecimento pelo esforço e dedicação a que se têm prestado nestes últimos tempos de confinamento.O rosto da campanha é Ricky Quaresma, o filho do jogador do Vitória de Guimarães, que deixa palavras de agradecimento aos docentes."Queria agradecer pelos golos que temos conseguido fazer neste momento tão complicado para nós. Muito obrigado por tudo", pode ouvir-se no momento final do vídeo.