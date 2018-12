Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rim esteve cinco dias à venda no OLX

A plataforma garante que estes anúncios ilegais raramente ficam online durante muito tempo.

09:52

Uma falha no sistema permitiu que um rim humano estivesse à venda por cinco dias na plataforma online OLX. O órgão esteve à venda por 100 mil euros e foi retirado ao fim de quase uma semana pelos serviços da empresa. Não foi possível perceber se o anúncio foi feito por piada ou era mesmo sério.



"Vendo um dos meus rins. Sou uma pessoa saudável, vegetariano, não fumo nem bebo álcool. Bebo água em abundância e tenho uma vida saudável. Tenho uma vida calma", podia ler-se no anúncio, citado pelo jornal i e entretanto retirado pela plataforma de vendas online.



O OLX garante ter sistemas que detectem vendas ilegais, só que o mesmo não terá funcionado desta vez e o anúncio foi mantido no activo mais tempo do que seria normal.



Segundo o responsável do OLX em Portugal, Spas Slivkov, esta foi apenas o segundo anúncio do género a surgir na plataforma. "Normalmente estes anúncios são colocados por piada. Nestes casos avisamos os useres e caso continuem com este tipo de comportamento bloqueamos a conta". Foi este o procedimento utilizado com este utilizador.



Não foi possível perceber se este anúncio carregado na página tinha sido, de facto, sério ou se era apenas uma brincadeira. De qualquer dos modos foi retirado da plataforma, já que o tráfico de órgãos é crime em Portugal.