Rio Paiva poluído junto à nascente

A água do Paiva está cinzenta e é, por estes dias, impossível ver qualquer peixe naquele que, em tempos, foi considerado o ‘rio mais limpo da Europa’. A população aponta o dedo às pedreiras de Moimenta da Beira, onde nasce o rio."As descargas poluentes têm vindo a intensificar-se e agora acontecem praticamente todas as semanas", constata o presidente do Clube Desportivo de Caça e Pesca de Vila Nova de Paiva. "É sobretudo pó de pedra e é da responsabilidade das empresas que deveriam ter estações de tratamento e impedir que os sedimentos chegassem ao rio", acrescentou Vítor Afonso."É muito triste ver o rio nestas condições e é claro que causa um sentimento de revolta junto das populações. Isto acontece há anos e ninguém resolve o problema", lamentou Alberto Afonso, presidente da União de Freguesias de Alhais, Fráguas e Vila Nova de Paiva. Os banhos em praias fluviais estão comprometidos.Um plano de requalificação do rio (1,5 milhões de euros) está já em marcha. "O projeto está em elaboração e vai reabilitar os açudes, as levadas e, no fundo, vai fazer com que o rio tenha mais vida e trutas que são o símbolo do concelho. E por tudo isto é importante que o rio não esteja poluído", explicou Paulo Marques, presidente da câmara. "Sabemos quais são os focos de poluição e é preciso atuar", disse. A GNR confirma que, nos últimos dois anos, foram levantados cinco autos de contraordenação por descargas poluentes. A Agência Portuguesa do Ambiente não respondeu ao