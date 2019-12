Rio Tâmega regressa ao leito em Amarante. Câmara Municipal mantém apreensão

O presidente da Câmara de Amarante disse esta sexta-feira à Lusa estar apreensivo com a evolução do caudal do rio Tâmega, que atingiu a baixa da cidade durante a noite, mas regressou ao leito nas primeiras horas da manhã.

José Luís Gaspar assinalou que se mantém a preocupação, porque se desconhece a evolução que poderá haver nas próximas horas, uma vez que continua a chover com intensidade a montante, inclusive em Espanha.

"O caudal ainda está muito alto", observou, referindo que a situação vai continuar a ser acompanhada, "em tempo real", com o apoio da Agência Portuguesa do Ambiente.

O presidente assinalou, por outro lado, a importância de a barragem do Torrão, poucos quilómetros a jusante da cidade, continuar a debitar água suficiente para evitar a subida do rio à passagem por Amarante.

Durante a noite, o Tâmega chegou à rua 31 de Janeiro e ao Largo Conselheiro António Cândido, a zona mais baixa da cidade, acabando por entrar em alguns estabelecimentos, mas sem atingir o nível observado nas cheias mais recentes na cidade, em janeiro 2016.

Os comerciantes tinham retirado os seus haveres, porque foram sido aconselhados, na quarta-feira à tarde, pelos serviços de proteção civil.

A passagem da depressão Elsa, em deslocação de norte para sul, provocou em Portugal dois mortos, um desaparecido e deixou 70 pessoas desalojadas, registando-se até à manhã desta sexta-feira mais de 6.200 ocorrências.