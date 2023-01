Três habitantes idosos da povoação do Cabouco, Coimbra, tiveram de ser resgatados de barco pelos bombeiros sapadores depois de a casa ter ficado cercada pela água durante a madrugada desta segunda-feira.



O rio Ceira, afluente do Mondego, galgou as margens, inundou cerca de 25 casas da aldeia e arrastou um carro.









