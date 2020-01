Rios portugueses atingiram os 19 milhões de passageiros em 2017

O transporte de passageiros nos rios portugueses registou um crescimento anual de 30%, entre 2015 e 2017, atingindo os 19 milhões de utentes, em 2017. No momento em que a Câmara de Lisboa prepara a instalação de cais para táxis fluviais e embarcações turísticas, a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes revela que, de norte a sul do País, as operadoras fluviais movimentaram 25 milhões de euros em 2017, num crescimento de 32% face ao ano anterior.O estudo avaliou o transporte fluvial nos rios Lima, Douro, Vouga, Tejo, Sado, Guadiana e na Ria Formosa. O estuário do Tejo lidera largamente no total de utentes, em resultado das ligações fluviais entre Lisboa e diferentes localidade da Península de Setúbal.Entre 2015 e 2017 foram transportados na área de Lisboa cerca de 49 milhões de utentes. Já no Algarve foram alcançados os cinco milhões de utentes. O terceiro posto é repartido entre o estuário do Sado (Setúbal/Tróia) e o Douro, ambos com três milhões de utentes, no mesmo período.No número de operadores, mais uma vez, o estuário do rio Tejo lidera com 98 empresas com licença atribuída pela Administração Portuária de Lisboa. No rio Douro há 61 operadores autorizados pela Administração dos Portos do Douro e Leixões com 149 embarcações.Conclui o trabalho que "o mercado do transportes turístico representa um atividade superior à referida" pelos operadores, por o mercado privado não ser regulado como o transporte público.