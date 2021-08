Risco cardíaco trava vacinação contra a Covid de jovens entre os 12 e os 15 anos

Miocardite e pericardite, duas inflamações cardíacas, são as reações adversas às vacinas contra a Covid-19 que estão a travar a decisão de vacinar os jovens entre os 12 e os 15 anos. As complicações são mais comuns na população abaixo dos 30 anos, mas têm maior prevalência em adolescentes homens.“O risco pode ser raro, mas existe, e o pior é que não há dados concretos destas reações na Europa, só nos Estados Unidos da América”, explica ao Correio da Manhã fonte da Comissão Técnica de Vacinação (CTV) da Direção-Geral da Saúde. Por esta razão, e embora “o desfecho na maioria dos casos de miocardites e pericardites seja positivo, é precisa ponderação, e não pressão política, na hora de emitir a recomendação”, acrescenta a mesma fonte. Do outro lado da balança está a Síndrome Inflamatória Multissistémica (falência de órgãos), uma sequela da Covid-19 que afeta sobretudo crianças e jovens. “A complicação é grave, mas é extremamente rara, e isto torna a vacinação muito discutível”, acrescenta.