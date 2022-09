As pessoas mais velhas que estiveram infetadas com Covid-19 têm um risco “substancialmente maior” de desenvolver Alzheimer no espaço de um ano, refere um estudo publicado no ‘Journal of Alzheimer’s Disease’.



A investigação foi realizada com pacientes com mais de 65 anos e indica que o risco de desenvolver esta doença é entre 50% e 80% maior do que num grupo de controlo.









