Pelo menos 60 famílias vão ter de sair, até ao final ddesta sexta-feira, do Segundo Torrão, na Trafaria, por terem casas sobre uma vala de drenagem que se encontra degradada e em risco de colapsar. Os moradores receberam ordem de despejo no dia 7 de junho, com a garantia de que a Câmara de Almada iria assegurar o realojamento de todos.









