"Risco de contágio vai aumentar": Costa e governantes reúnem com especialistas. Siga em direto

Especialistas, políticos e parceiros sociais estão esta segunda-feira reunidos, no Porto, para analisar a situação epidemiológica da Covid-19 em Portugal, com as apresentações em transmissão aberta pela primeira vez.



À chegada, o Primeiro-ministro, António Costa, realçou que "e

stamos num momento crucial e crítico. O risco de contágio (da Covid-19) vai aumentar".

"A melhor forma de ajudarmos o País é protegermo-nos, e ao protegermo-nos estamos a proteger os outros", disse Costa.

Marta Temido, Ministra da Saúde, disse no início da reunião que Portugal está agora melhor preparado para lidar com a Covid-19, com "mais recursos e experiência". A ministra afirmou que "não podemos suportar um novo 'lockdown'. Temos pela frente um contexto complexo".