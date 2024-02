Um ano depois de ter sido cortada a estrada que liga as praias da Figueirinha e Galapos, devido ao risco de derrocada de um bloco rochoso, tudo continua na mesma na serra da Arrábida, em Setúbal, com autarquia e Governo a empurrarem responsabilidades. Nem sequer o concurso público com vista ao estudo prévio para decidir o que fazer arrancou, revela o presidente da Câmara de Setúbal.









Ver comentários