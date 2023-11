Risco de pobreza aumentou em Portugal em 2022. Menores de 18 anos e mulheres são grupos mais afetados

No ano de 2022, foi registado um aumento do nível de pobreza em Portugal, com 17, 6% pessoas em risco, informa o Instituto Nacional de Estatística (INE). Os resultados são do Inquérito às Condições de Vida e Rendimento.A taxa de risco de pobreza correspondia, em 2022, à proporção de habitantes com rendimentos monetários líquidos (por adulto equivalente) inferiores a 7 095 euros (591 euros por mês).A aumento da pobreza abrangeu todos os grupos etários, embora tenha sido mais pronunciado aos menores de 18 anos e mulheres.

"Em 2022, 22,7% da população que apenas tinha concluído o ensino básico era pobre, um valor significativamente superior às proporções de 13,5% para a população que tinha terminado o ensino secundário ou pós-secundário e de 5,8% para a população que tinha concluído o ensino superior", lê-se no site do INE.





No que diz respeito ao risco de pobreza para a população empregada, foi registado 10%, uma descida de 0,3 pontos percentuais face a 2021. Já na população desempregada pôde ver-se uma subida, dos 43,4% para os 46,5%.Os rendimentos das famílias em Portugal de 2022 dão conta que 2 104 milhares de pessoas encontravam-se em risco de pobreza ou exclusão social. Consequentemente, a taxa de pobreza ou exclusão social foi 20,1%, mantendo-se o valor do ano anterior.