Risco de pobreza dos desempregados foi cinco vezes maior que o dos empregados

Segundo o Inquérito às Condições de Vida e Rendimento, realizado em 2023, 17% das pessoas estavam em risco de pobreza em 2022, conforme dados revelados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).Também a taxa de risco de pobreza da população desempregada ascendia os 46,7% em 2022, sendo mais alta do que a população empregada que era de 10%. Isto é, o riso de pobreza dos desempregados é quase cinco vezes maior que o dos empregados.Para a população reformada, a taxa de risco de pobreza situava-se em 15,4% e para os restantes inativos era de 31.2%. Face a 2021, a taxa de risco de pobreza apenas diminuiu para a população empregada, mas aumentou para a população desempregada e inativa.Entre a população ativa, os dados revelam que a pobreza é menor para os indivíduos empregados no setor público.Os dados agora divulgados revelam, no entanto, uma relação positiva entre os níveis de educação e a redução da pobreza. Enquanto que 22,6% da população que tinha completado no máximo o ensino básico era pobre, na população que tinha completado o ensino secundário ou pós-secundário, o risco de pobreza era deapenas 13,5%.O risco de pobreza para a população desempregada aumentou face a 2021. Pelo contrário, a taxa de risco de pobreza para a população empregadadiminuiu em relação a 2021, confirmando a tendência de redução observada em 2020. A pobreza relativa da população inativa aumentou entre2021 e 2022.