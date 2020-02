Risco de radiações atrasa licença no IPO de Lisboa

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) avançou esta quinta-feira que está na reta final o processo de avaliação da segurança de um aparelho de radioterapia adquirido pelo Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa, por quatro milhões de euros, e sobre o qual foi pedida a licença de funcionamento há oito meses. O aparelho visa o tratamento de cerca de 450 doentes.Dois meses depois de efetuado o pedido de licenciamento, a Agência Portuguesa do Ambiente pediu esclarecimentos adicionais ao IPO. A resposta do instituto referente às insuficiências detetadas foi dada há três semanas.Segundo a APA, "uma vez concluída satisfatoriamente a instrução do processo, e após aceitação do requerente das condições da licença, esta agência encontrar-se-á em condições de emitir a licença no prazo de uma semana".Lembra ainda a APA que esta é "uma licença que tem por base uma avaliação de segurança dos procedimentos a realizar, com enfoque na necessária demonstração pelo requerente de que consegue assegurar a proteção dos pacientes, dos profissionais e do público". Os aparelhos de radioterapia implicam a utilização de radiação ionizante, que encerra riscos para a saúde.A entrada em funcionamento de um aparelho deste tipo não é inédito no IPO Lisboa. "Além do Serviço de Radioterapia, fazem-se exames e tratamentos com radiação ionizante nos serviços de Medicina Nuclear e também em Radiologia", divulgou o IPO.A existência destas três unidades leva a que o IPO Lisboa possua uma Unidade Técnica de Proteção e Segurança contra Radiações Ionizantes. A unidade trabalha os aspetos relacionados com a proteção dos trabalhadores, doentes e público em matéria de radiações. Um trabalho que é realizado por três físicos hospitalares e um médico do serviço de saúde e segurança no trabalho.A entrada em funcionamento do sétimo aparelho não garante a total capacidade de resposta do IPO de Lisboa para todos os doentes. O novo aparelho permitirá ter mais 450 doentes, divulgou o instituto. Mas mesmo assim, há mais cerca de mil que continuarão a ser encaminhados para o privado. A resposta no privado representa um custo de dois milhões de euros.