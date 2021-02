No período de 20 de janeiro a 2 de fevereiro, 219 dos 308 concelhos estavam em risco extremo, por terem uma incidência a 14 dias igual ou superior a 960 casos por 100 mil habitantes. Face ao relatório da semana passada, são menos 15 municípios em risco extremo: 25 baixaram de nível e 10 passaram para o nível mais elevado: Alcoutim, Alpiarça, Câmara de Lobos, Castro Verde, Monchique, Mesão Frio, Pedrógão Grande, Santiago do Cacém, Vila de Rei e Vila Velha de Ródão. Castelo de Vide, com 6680 casos por 100 mil, é o município com a mais alta incidência.





No domingo registaram-se 2505 casos (o número mais baixo desde 28 de dezembro) e 196 óbitos (mais baixo desde 18 de janeiro).

2º caso da variante da áfrica do sul

Um segundo caso associado à variante genética da África do Sul foi detetado em Portugal, segundo o Instituto Ricardo Jorge, o que indica que a circulação desta variante ainda “é limitada”.