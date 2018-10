Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Risco elevado de incêndio para toda a semana devido a tempo quente e seco

Distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Viseu e Guarda foram colocados em alerta laranja.

08:50

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) emitiu ontem um aviso para o risco de incêndios florestais para esta semana, devido "à continuação de tempo seco e quente, com temperatura acima da média para esta época do ano e à intensificação do vento".



Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Viseu e Guarda foram colocados em alerta laranja. O resto do território continental está em alerta amarelo. O período crítico foi prolongado pelo Governo até ao próximo dia 15 de outubro.