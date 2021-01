Risco extremo de contágio por Covid-19 em 155 concelhos de Portugal

Mais de metade dos 308 concelhos do País estão em risco extremo de contágio da Covid, o mais elevado de todos, segundo dados da Direção-Geral da Saúde relativos ao período de 30 de dezembro a 12 de janeiro. Há 155 concelhos em risco extremo, o que representa uma subida de 171% face aos 57 municípios que estavam nesse nível entre 30 de dezembro e 12 de janeiro. O risco extremamente elevado de contágio significa que a taxa de incidência é superior a 960 casos por 100 mil habitantes. Refira-se que estes dados não têm agora influência nas medidas em vigor, uma vez que estas se aplicam por igual a todo o território nacionalCuba tem a maior incidência (5658 casos por 100 mil habitantes), seguida por Mêda (4600), Figueira de Castelo Rodrigo (4208), Aguiar da Beira (4106), Fornos de Algodres (3887), Alter do Chão (3886), Miranda do Douro (3499), Borba (3325) e Vila Nova de Poiares (3228).Portugal somou esta segunda-feira 167 mortes por Covid, um novo máximo, e 6702 novos casos. O País atingiu as 5165 pessoas internadas (+276) das quais 664 em Intensivos (+17).