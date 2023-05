Ritual de bruxaria causa pânico em aldeia de Alijó

A aldeia de casal de Loivos em Alijó acordou esta quarta-feira em pânico. Um ritual de bruxaria na encruzilhada junto ao cemitério deixou a população assustada. No dia anterior foi visto um homem suspeito a rondar o cemitério.

Fátima Gaspirão foi a primeira a ver o cenário macabro. Quase à porta de casa, junto ao cemitério estava uma alcatifa com velas, gatos mortos, galinhas, corações, terra de cemitério e flores. "Estou muito assustada e a tremer. Tenho muito medo", disse ao CM a moradora. A amiga Orquídea ficou em lágrimas. "Isto mexe muito comigo, é uma cenário de horror. Tenho muito medo de tudo isto. Graça é a dona do café da aldeia. "Isto deixa-me em pânico, até porque há algum tempo fizeram uma coisa parecida à porta de minha casa.

O conhecido Bruxo de Fafe explica que tudo terá a ver com uma bruxaria para terminar com um casamento, ou um namoro. O vidente admite que estas situações não são fáceis para quem encontra estes cenários. Na região, em particular em aldeias mais isoladas, estes rituais macabros de Bruxaria são frequentes.

As populações estão assustadas e pedem que os deixem em paz.