Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ronaldo e Georgina comemoram primeiro aniversário de Alana Martina

Casal vive dia especial com o aniversário da filha em comum.

01:30

Os pais são os primeiros a dizer que o tempo passa a correr, quando os filhos são pequenos. De facto, se ainda ‘ontem’ vimos a primeira foto de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez com a bebé ao colo, na cama da maternidade, esta segunda-feira passa um ano sobre esse momento.



O dia é de festa entre o casal, que esta segunda-feira celebra o amor e o nascimento da primeira filha em comum, Alana Martina. Por perto, os irmãos também estão a partilhar deste momento com a bebé, sobretudo o mais velho, Cristianinho que, com oito anos, compreende tudo o que se passa à sua volta e adora a bebé.



Eva e Mateo, de um ano e cinco meses, ainda não entendem que é um dia especial, mas também não terão falta de mimos, como aliás acontece diariamente. Recorde-se que Alana Martina foi concebida quando Ronaldo e Gio namoravam há somente dois meses.



A espanhola adotou os outros filhos do craque como seus.