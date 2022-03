Foi prorrogado para inícios de junho o prazo para conclusão da demolição da chamada casa do caseiro e do campo de ténis, estruturas anexas à mansão de Cristiano Ronaldo, na encosta da barragem da Caniçada, em Valdozende, concelho de Terras de Bouro.O prazo para a demolição terminava na próxima quinta-feira mas, atendendo às dificuldades técnicas da realização da empreitada, os advogados do craque solicitaram aos serviços autárquicos o alargamento do prazo, o que foi concedido.