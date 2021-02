‘Rosinha’ comemora 104 anos. É a cidadã mais idosa de Paredes

Rosa Freire da Silva nasceu em 1917 e completou 104 anos na sexta-feira. É a cidadã mais idosa da vila de Sobrosa, Paredes, e a primeira a atingir tal longevidade desde que há registos, algo que mereceu a entrega, em dezembro, de um certificado da freguesia que atesta o facto.



A comemoração do 104º aniversário da ‘Rosinha do Duarte’ mereceu várias felicitações através das redes sociais, incluindo do padre Basílio Mendes, antigo vigário paroquial de Sobrosa, que a lembrou na sua oração: “Que o Senhor a abençoe.”



