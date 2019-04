Rotary aos Templários celebrou paixão pelos automóveis clássicos

Passeio de automóveis clássicos começou nos Jardins do Casino Estoril e acabou na cidade Templária de Tomar.

Os Rotary Clube Lisboa-Olivais e Cascais-Estoril, com a colaboração do Clube Português de Automóveis Antigos, realizaram um passeio de automóveis clássicos no último fim-de-semana que começou nos Jardins do Casino Estoril e acabou na cidade Templária de Tomar.

O evento, que serviu para promover o movimento Rotário e celebrar a paixão pelos automóveis clássicos, prolongou-se durante dois dias. No primeiro, dia 30 de Março, a "caravana" saiu dos Jardins do Casino Estoril e percorreu mais de 150 quilómetros até Tomar. No segundo, 31 de Março, realizou-se uma demonstração na Alameda Um de Março em Tomar seguida da exposição de todos os automóveis na Praça da República.

A lista de participantes contou com 52 automóveis muito distintos que foram construídos entre 1928 e 2004. O primeiro automóvel a sair, por ser o mais antigo, foi um Dodge Victory Six de 1928, mas destacamos um Rolls-Royce de 1937, um Ford Mustang de 1965 e um Ford Model A de 1930.

O título de automóvel mais potente do grupo pertenceu ao Jaguar E-Type 4.2 de João Almeida, mas houve vários outros modelos que não passaram despercebidos, tais como um raríssimo Jaguar XK150 de José Augusto Rodrigues, um Autobianchi Bianchina e um Ferrari Dino 246 GT de 1971, o único "Cavallino Rampante" presente.