Costuma-se dizer que o barato sai caro e as clínicas dentárias Swiss Dental Services são exemplo disso. Pagamentos facilitados, preços mais baixos... que no final resultaram no encerramento das dez unidades espalhadas pelo País, em centenas de pessoas que ficaram sem milhares de euros mas, principalmente, com os tratamentos por acabar.Margarida Oliveira, de 32 anos, usa a prótese dentária provisória mas tem dores diárias. “Não consigo comer, tenho vergonha de tirar os dentes, isto afeta-me a fala... Prometeram-me o sonho e agora roubaram-me o sorriso”, desabafa a mulher natural de Leiria.