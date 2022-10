Roubo de comida nos supermercados está a aumentar

A Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição (APED) revelou que vários supermercados estão a colocar alarmes em produtos alimentares, por causa do aumento dos roubos de comida nos estabelecimentos, que se acentuou nos últimos meses, dado o agravamento do custo de vida.O presidente da APED, Gonçalo Lobo Xavier, revelou ao jornal Expresso que o leite e a comida enlatada, como salsichas e atum, são alguns dos produtos mais furtados e que esta situação é "o primeiro sintoma de uma grave crise social". "Não há dúvida nenhuma que são roubos para comer", disse ao jornal.Já o presidente da Associação Nacional de Vigilância e Segurança Privada, Cláudio Ferreira, confirmou que "nos últimos três meses nota-se um aumento muito significativo dos furtos dos alimentos por parte de pessoas que já não conseguem sobreviver com o seu salário ou pensão. Estão desesperadas".Apesar deste aumento ter sido registado desde o início do ano, foi no segundo semestre que o crescimento de casos acelerou, por causa da inflação, noticia o Expresso. No entanto, muitas das situações não chegam a ser reportadas às autoridades.A instalação dos sistemas de segurança é dispendiosa, mas há cada vez mais supermercados a optar pelo investimento, dadas as quebras de stock registadas, resultantes dos roubos.