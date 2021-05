R(t) e incidência da transmissão da Covid-19 continuam a descer. Sete casos confirmados da variante indiana

Foi emitido esta sexta-feira o relatório da DGS que avalia a evolução da pandemia de Covid-19 em Portugal, a nível da monitorização das chamadas ‘ linhas vermelhas’. Nos últimos 14 dias, segundo o documento, o índice de transmissão R(t), e a incidência (número de casos por 120 mil habitantes), apresentam uma tendência decrescente - estando ambos no ‘verde, segundo a tabela de avaliação.

O número de novos casos de infeção por SARS-CoV-2/ COVID-19 por 100 000 habitantes, acumulado nos últimos 14 dias, foi de 57 novos casos. O valor do Rt apresenta valores inferiores a 1 a nível nacional (0,92).

Explica a DGS que o "número diário de casos de COVID-19 internados em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) no continente revelou uma tendência ligeiramente decrescente, encontrando-se abaixo do valor crítico definido (245 camas ocupadas)".

Segundo do documento, no período em análise, a prevalência de casos da variante B.1.1.7 (associada ao Reino Unido) foi de 91,2% . Até maio, foram detetados 77 casos da variante B.1.351 (associada à África do Sul), mais nove casos desde o último relatório. Sobre a variante indiana, a DGS explica que já foram confirmados cinco casos de Covid-19 com esta estirpe.