Ruas cheias de cor e luz custam mais de dez milhões de euros em todo o País

Saiba quanto custa a iluminação de Natal de Norte a Sul do País

As cidades de norte a sul investem este ano mais de dez milhões de euros para celebrar o Natal com iluminação nas ruas e diferentes atividades culturais. Face ao custo realizado no ano passado, este ano houve um reforço de 2,6 milhões de euros.Lisboa e Porto, que ontem acenderam as luzes, lideram nos custos, que visam dinamizar o comércio local. No Funchal, cerca de 1,6 milhões de lâmpadas iluminam a Baixa e o ‘anfiteatro’ desde esta sexta-feira, naquele que é o maior investimento e que abrange a quadra natalícia de dois anos e o Carnaval.Na celebração do Natal há uma preocupação ambiental comum à maior parte das autarquias. Em Vila Nova de Gaia, por exemplo, há um recurso a lâmpadas LED. Por sua vez, Viana do Castelo explicou que a "utilização do LED de alta intensidade permite economizar energia, sem perder o brilho da festa".