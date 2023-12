Ruas cortadas e campos agrícolas inundados na Póvoa de Varzim devido à chuva

Várias ruas da Póvoa de Varzim, no distrito do Porto, tiveram esta quinta-feira de ser encerradas ao trânsito devido a inundações provocadas pela forte chuva que se fez sentir esta manhã, confirmou à Lusa o comandante dos bombeiros voluntário da Póvoa de Varzim.

Joaquim Moreira informou, ainda, que, além do corte das ruas, a corporação registou mais de 40 pedidos de auxílio, referentes a inundações em edifícios e garagens, garantindo que as intervenções dos bombeiros ainda decorrem no terreno.

Na parte norte da rua Gomes de Amorim a circulação de trânsito continua cortada, enquanto na rua 31 de janeiro e numa secção da estrada nacional 13, na direção Póvoa de Varzim-Vila do Conde os trabalhos de normalização prosseguem.

Também no centro da cidade, na Praça do Almada, junto ao edifício da Câmara Municipal registaram-se várias alagamentos, embora estes já resolvidos.

Além das ocorrências na cidade, que causaram apenas danos materiais, também nas freguesias, na parte do concelho, houve registo de inundações em campos agrícolas que terão consequências nas culturas.

Manuel Silva, presidente da associação horticultores Horpozim, confirmou à Lusa que "vários campos ficaram alagados com o anormal volume de precipitação", antecipando danos nas culturas.

"Muitas destas culturas tinham sido feitas há pouco tempo e ficaram submersas, o que certamente causará danos nas plantas. Ainda teremos de avaliar os estragos nos próximos dias, mas é provável que alguns dos legumes que são utilizados nos pratos de Natal possam ficar mais caros para os consumidores devido ao sucedido", partilhou o dirigente.