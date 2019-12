Ruas de Abela voltam a encher-se de presépios

A aldeia de Abela, no concelho de Santiago do Cacém, conta com uma centena de presépios espalhados pelas ruas da localidade que a tornam na 'Aldeia dos Presépios' até ao dia 5 de janeiro.



"A população respondeu a um apelo de um aluno da catequese e construiu uma centena de presépios que estão expostos nas ruas da aldeia, construídos nos mais diversos materiais, formatos e dimensões, com uma grande aposta nos materiais recicláveis", explicou Maria de Jesus, responsável pela organização.





O trabalho começa "um mês antes com a preparação dos presépios que são construídos recorrendo a madeira, tintas, renda, musgo, plástico, areia, cortiça e muitos outros produtos".Por estes dias toda a população, desde os mais velhos aos mais novos se dedica à construção e montagem dos presépios que dão mais vida e cor ás ruas da pacata aldeia, situada no interior do concelho de Santiago do Cacém.A iniciativa "A’Bella, uma família, um presépio" pretende promover a localidade que nesta quadra recebe centenas de visitantes e muitos naturais regressam à terra para passar o Natal.Os cerca de 900 habitantes mostram-se orgulhosos dos seus presépios que pretendem transmitir uma mensagem de natal a toda a população.