Ruas de Vendas Novas sem trânsito para venda de bifanas

As bifanas são a imagem de marca de Vendas Novas. Para ajudar à recuperação do negócio, a autarquia decidiu fechar ao trânsito duas ruas paralelas à Estrada Nacional 4, para aí serem instaladas esplanadas das casas de bifanas.Com capacidade total para 120 pessoas, o espaço permite que cada uma das cinco casas de bifanas nas proximidades coloque 6 mesas e 24 cadeiras de esplanada."Se não fosse a esplanada, não dava para podermos estar a trabalhar nas condições suficientes, porque temos metade da lotação lá dentro", explica à Lusa Manuel Estróia, um dos gerentes do café A Chaminé.Depois de dois meses encerrado, o café abriu há uma semana com apenas 30 lugares sentados no interior, metade da lotação que tinha anteriormente.

