Ruas inundadas, granizo, muita chuva e vento: Mau tempo faz-se sentir em todo o País

A primavera arrancou este domingo com mau tempo de norte a sul do país. Há registo de inundações causadas pelas fortes precipitações acompanhadas de rajadas de vento e de trovoadas.

No norte, em Espinho, a forte agitação marítima ameaçou habitações e fez com que o mar galgasse a defesa rochosa e o muro de protecção na zona do bairro piscatório, em Silvalde. Apesar da ameaça, não houve registos de entrada do mar nas habitações e a autarquia já iniciou a remoção das areias que ficaram depositadas na via pública.

O Algarve é a região que tem sido mais afetada este domingo devido ao mau tempo. No sotavento algarvio, a forte precipitação provocou inundações na via pública, em especial nos concelhos de Faro e Loulé. Já no barlavento, o mau tempo causou a queda de granizo em Lagos.

Na Madeira, os ventos fortes condicionam o movimento no aeroporto do Funchal, que já obrigou quatro voos a divergir e originou um cancelamento, de acordo com o portal da ANA-Aeroportos. Desde ontem à tarde que vários aviões não têm conseguido aterrar no aeroporto em consequência do vento forte que se fez sentir naquele Arquipélago.

De recordar que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou este domingo sete distritos sob alerta amarelo devido à chuva. A partir da 00H desta segunda-feira, o alerta estende-se a outros oito distritos do país.

Até ao momento, não se registaram quaisquer situações graves no que diz respeito a feridos ou desalojados.