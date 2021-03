Rubens conhece irmãos e tia no programa 'Separados Pela Vida' da CMTV

Rubens da Luz tem 39 anos e o sonho de saber notícias da família paterna. Com o pai nunca existiu aproximação, mas sabia que tinha irmãos da parte deste. Viveu sempre na esperança de os vir a conhecer e com a ajuda do ‘Separados pela Vida’, da CMTV, o sonho realizou-se.



A primeira surpresa foi ver o irmão mais velho, Marco da Luz, 42 anos, que viajou do Luxemburgo para o abraçar. Seguiu-se a irmã, Vera da Luz, 41 anos, que vive também no Luxemburgo. Pôde ainda conhecer a tia Luísa, 76 anos, que vive em Cascais.

