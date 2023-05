Rui Moreira denuncia que “alguém” anda a matar árvores na Foz do Porto

O presidente da Câmara Municipal do Porto manifestou-se, esta sexta-feira, "muito preocupado" por "alguém" andar "a matar as árvores" da avenida de Montevideu, na portuense Foz do Douro."Algumas espécies arbustivas (…) foram mortas por mão humana e terão de ser substituídas", denunciou Rui Moreira na rede social Facebook. "Mais grave", adiantou Moreira, "é a situação dos metrosideros - árvores classificadas de grande valor patrimonial - que, por ação semelhante, sofreram danos cujas consequências a longo prazo são difíceis de avaliar, apesar das medidas de mitigação".O autarca ilustra a preocupação com um conjunto de imagens que revela o método: "Consiste em abrir um orifício no tronco - com broca ou outro equipamento semelhante - para introduzir um produto que acaba por matar a árvore", diz Rui Moreira que apela ainda aos portuenses que possam ter informação sobre estes atos que o denunciem às autoridades policiais, que já estão a investigar o caso.

De acordo com o 'site' da Câmara do Porto, na Avenida Montevideu, na zona da Foz, existem atualmente 82 árvores classificadas, 81 da espécie 'Metrosideros excelsa' e uma da espécie 'Metrosideros robusta'. Os furos, feitos no tronco de cada um dos 19 exemplares, foram detetados pela autarquia.