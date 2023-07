“Queremos devolver as ruas da cidade aos usos que antigamente tinham”. A explicação foi dada, na terça-feira, por Rui Moreira, presidente da autarquia do Porto, na apresentação do programa ‘Rede 20’.



O projeto tem como objetivo limitar a circulação de automóveis no centro histórico da Invicta.

Rui Moreira limita carros para devolver a Baixa do Porto aos peões











Ver comentários