Morreu o comendador Rui Nabeiro, fundador do grupo Delta. Tinha 91 anos e encontrava-se hospitalizado devido a um problema respiratório.Rui Nabeiro nasceu a 28 de março de 1931, tendo começado a trabalhar logo ao doze anos. Começou a trabalhar na torra do café com a família e, aos 19 anos, dirigia a Torrefacção Camelo.