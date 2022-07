O médico e professor catedrático Rui Nunes vai concorrer a bastonário da Ordem dos Médicos. A apresentação da candidatura, que quer contribuir para uma reforma profunda e estrutural do sistema de saúde e empreender um “choque de gestão”, acontece hoje, na Aula Magna da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.Presidente da Associação Portuguesa de Bioética, é o terceiro na corrida , concorrendo com o cardiologista Fausto Pinto e o reumatologista Jaime Branco.