Rui Ribeiro assume liderança da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária

Professor substitui no cargo Jorge Jacob.

Por João Tavares | 19:48

O professor Rui Paulo Soares Ribeiro é, a partir desta segunda-feira, o novo presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, substituindo no cargo Jorge Jacob.



O anúncio foi feito este domingo pelo Ministério da Administração Interna, e a escolha para o cargo recai no Secretário de Estado da Proteção Civil.



Rui Ribeiro é Licenciado em Engenharia Física Tecnológica pelo Instituto Superior Técnico, obteve o grau de Doutor em Ciências - Física da Radiação, pela Universidade de Coimbra, com distinção e louvor.