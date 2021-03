controlo fronteiriço, a capacidade de testagem e de vacinação dos portugueses.

nquanto estes forem necessários para o Portugal melhorar face ao combate da Covid.

O presidente parlamentar do PSD, Rui Rio, falou esta quarta-feira com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.Aos jornalistas, Rio disse ter o "dever de alertar os portugueses que estamos a desconfinar, mas o R está a subir". "No momento em que o indicador [R] ultrapassar o valor de 1, o País tem de andar para trás", afirmou, garantindo que parte desta regressão se deve ao facto dos portugueses estarem mais 'relaxados' com as medidas de desconfinamento e que vê menos pessoas a utilizarem as máscaras, uma das recomendações da Direção Geral da Saúde.Rui Rio avançou ainda que outra preocupação do País é o perigo da importação de novas estirpes de coronavírus - como a do Brasil e de África do Sul, reforçando que é essencial manter oQuestionado sobre se vai votar a favor relativamente a um novo Estado de Emergência, o líder parlamentar avançou que não se irá opôr e