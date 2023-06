Há milhares de crianças que estão com vacinas em atraso. O CM sabe que há centros de saúde que estão a atrasar as consultas anuais devido à escassez de vacinas, nomeadamente das crianças que vão receber doses de reforço. Há casos em que o atraso é superior a três meses face à idade definida no Programa Nacional de Vacinação (PNV).









