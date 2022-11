As ruturas de medicamentos atingem três em cada quatro hospitais, revela o Índex Nacional do Acesso ao Medicamento Hospitalar. A rutura regular de stocks atinge, assim, 73% das instituições, uma melhoria face aos 77% verificados em 2020.



“Tem havido alguma melhoria nas ruturas maiores, mas continuam a existir e continuam a ter impacto no trabalho dos hospitais”, reconheceu o presidente da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares, Xavier Barreto.









