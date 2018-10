Ryanair lança campanha de um milhão de lugares a 9,99 euros

De acordo com comunicado da companhia aérea, a campanha estará disponível para reservas realizadas até esta quarta-feira, dia 23 de Outubro, à meia-noite.Muitos dos locais estão disponíveis até 10 euros, segundo o site da Ryanair , mas há ainda outros destinos com preços acessíveis. Os descontos estão disponíveis para viagens com partida no Porto, Lisboa, Faro, Terceira e Ponta Delgada.