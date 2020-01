Sabe quantos minutos os lisboetas passam no trânsito por dia?

Os condutores lisboetas passam, em média, 43 minutos em filas de trânsito por dia, ao passo que os portuenses perdem "apenas" 39 minutos, segundo o mais recente estudo da TomTom.

Quer na capital portuguesa quer no Porto, o período mais crítico para quem anda nas estradas é entre as 18 e as 19h, sendo que este período, às sextas-feiras, é mesmo o pior para circular em qualquer uma destas cidades.

A cidade de Braga é a terceira com mais horas anuais de engarrafamentos em Portugal, seguida do Funchal e de Coimbra. As 5 cidades portuguesas analisadas por este estudo registaram um aumento de congestionamento do trânsito, sendo que neste capítulo quem lidera é o Porto, com um aumento de 3%.

A capital portuguesa, que em 2019 registou uma subida de congestionamento do trânsito de 1%, é a cidade mais congestionada da Península Ibérica, à frente de Barcelona e Madrid. Os condutores lisboetas passaram, em média, 158 horas no trânsito em 2019, número que valeu o 81.º lugar do ranking global deste estudo, que analisou o trânsito em 416 cidades de 57 países.

A cidade de Bengaluru, na Índia, lidera o ranking, com 71% de tempo adicional passado no trânsito. Quem por lá vive passou, em média, 243 horas no trânsito no ano passado. Manila, nas Filipinas, surge na segunda posição (71%), já Bogotá, na Colômbia, fecha o pódio (68%).

Na Europa, quem lidera é Moscovo, que já surgia na primeira posição em 2018. Os condutores moscovitas passaram, em média, 59% de tempo adicional em filas de trânsito. Istambul, na Turquia, aparece logo a seguir, com 55%.

A média de tempo adicional passado no trânsito em 2019, nos países analisados, foi de 29%, sendo que 239 cidades registaram uma subida face a 2018.