A riqueza gastronómica do Algarve é única no País, não só pela sua qualidade como também a diversidade que junta iguarias do mar e da serra. Os mais frescos peixes e bivalves que compõem a base da maioria dos pratos algarvios são capturados nos quase 200 quilómetros de costa. Para complementar, há receitas com carnes, enchidos e açordas típicas de zonas serranas e do barrocal para todos os gostos.