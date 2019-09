Sabotage Club em risco de fechar portas. Donos pedem ajuda para encontrar nova casa

O Sabotage Club em Lisboa está em risco de fechar portas. Os donos já pediram ajuda para encontrar uma nova casa para um dos pontos de paragem 'obrigatórios' para as bandas de rock jovens ou mais underground.Depois de uma reportagem publicada no jornal Público dar conta da vontade do dono do edifício iniciar obras para a requalificação do prédio, com o objetivo de criar residências turísticas, os responsáveis do Sabotage lançaram um apelo nas redes sociais onde pedem ajuda a jornalistas, músicos, editores, agentes ou clientes para encontrarem uma 'nova casa'.A atual 'administração' do espaço celebrou um contrato de arrendamento do imóvel em fevereiro de 2012 tendo realizado obras avultadas no espaço. Quando ali chegaram o que conseguiram encontrar foram ruínas e um espaço encerrado há cerca de duas décadas.Os responsáveis pediram ajuda à Câmara Municipal de Lisboa e a várias juntas de freguesia mas até ao momento não foi possível encontrar uma solução.