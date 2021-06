Sabrosa vai aplicar 3,7 milhões de euros para melhorar habitação de 98 famílias

A Câmara de Sabrosa vai aplicar 3,7 milhões de euros para apoiar 98 famílias que vivem em condições habitacionais "indignas", anunciou hoje o município do distrito de Vila Real.

A autarquia explicou, em comunicado, que o apoio aos agregados familiares carenciados se vai concretizar através da "aquisição e reabilitação de frações ou de prédios habitacionais já existentes" no concelho.

As medidas vão ser realizadas no âmbito do programa 1.º Direito, lançado pelo Governo, e que foi assinado pelo município de Sabrosa e o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IRHU).

A Câmara de Sabrosa delineou uma estratégia local de habitação que "define a intervenção em matéria de política de habitação à escala local, tendo por base um diagnóstico das carências existentes relativamente ao acesso à habitação".

A Câmara de Sabrosa referiu que foram identificados "98 agregados familiares que vivem em condições habitacionais indignas no concelho".

Segundo explicou o município, o acordo tem a duração máxima de seis anos, estando previstas a execução das várias medidas até ao ano de 2026.

O investimento previsto é de 3,7 milhões de euros, sendo 1,2 milhões de euros "concedidos sob a forma de comparticipações financeiras não reembolsáveis".

O 1.º Direito é um programa orientado para promover o acesso a uma habitação adequada às pessoas que vivem em situações habitacionais indignas e que não dispõem de capacidade financeira para encontrar uma solução habitacional.