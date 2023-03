Sacerdote de Braga afastado da Igreja por suspeitas de abusos sexuais era "muito apreciado" e "até chorou"

O arcebispo de Braga decidiu, na passada quinta-feira, afastar da atividade paroquial o padre Albino Fernandes Meireles, cujo nome constava da lista elaborada pela Comissão Independente.









O sacerdote, de 44 anos, era, desde 2018, pároco de Calvos e Serzedo, no concelho de Guimarães, e os fiéis ficaram incrédulos com a notícia.

“Espero que ele não faça nenhuma asneira”, disse ao Correio da Manhã Maria Adélia, que estava com o clérigo quando este recebeu a notificação da arquidiocese.

Preocupada com o futuro do sacerdote, que considera inocente, Maria Adélia assegura que “tudo isto foi inventado por umas pessoas que lhe queriam mal”.





José Maria Silva, que nem conseguiu dormir ao saber do afastamento do pároco, diz que nunca se ouviu na terra dizer nada que tivesse a ver com abusos de crianças.





Leia também Padre suspeito de pedofilia escondido à Justiça. Igreja afasta-o mas não comunica à PJ “Ele ontem [sexta-feira] até chorou. Era muito apreciado e até pais de outras freguesias colocavam os filhos aqui na catequese porque gostavam dele”, assegura José Maria.

A lista da arquidiocese de Braga continha oito nomes. Três já faleceram, um foi julgado e absolvido há 20 anos, outro já tinha sido afastado e dois, um padre e um leigo, não foram identificados.