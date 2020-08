Sacerdote infetado com Covid-19 em encontro do Opus Dei foi hospitalizado

Há um padre que necessitou ser hospitalizado na sequência do surto de Covid-19 que ocorreu no recente encontro de sacerdotes do Opus Dei, em Vila Nova de Gaia. "Há seis casos positivos, sem sintomas relevantes, exceto o primeiro caso que foi conhecido, que exigiu internamento", revelou o coordenador da iniciativa, o padre João Paulo de Campos."Já todos realizaram os testes e o que mais nos preocupa a todos são as pessoas que podem ter sido infetadas por estes, pois não apresentavam sintomas. Mas tudo isso está a ser resolvido em contacto com a Direção-Geral da Saúde", assegurou o padre João Paulo de Campos, salientando que "está a ser feito todo o acompanhamento possível".O encontro anual, organizado pela Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz, contou com a presença de 12 padres, pertencentes a seis dioceses. Debateram a atualização teológica e pastoral.