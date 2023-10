Saco encontrado pelos bombeiros de Belas tinha três cachorros mortos e cinco vivos

Uma equipa dos Bombeiros Voluntários de Belas, Sintra, retirou um saco do lixo com oito cachorros (cinco vivos e três mortos), de um contentor do lixo no Pego Longo, Queluz.

A intervenção ocorreu pelas 12h40 desta quarta-feira, após alerta de um transeunte que ouviu o choro dos animais ainda vivos.

Para o local foi mobilizada uma viatura e três homens da corporação de Belas, com o apoio da PSP de Massamá e de técnicos do canil de Sintra.

Os oito animais foram transportados para as instalações do canil de Sintra.

A PSP ficou incumbida de tentar apurar mais informações sobre o paradeiro do autor ou autores do crime de maus tratos a animais.