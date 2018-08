Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Saiba com que temperaturas poderá contar esta segunda-feira

Céu vai variar entre limpo a nublado.

Por Lusa | 08:12

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para esta segunda-feira, em Portugal continental, céu geralmente limpo, apresentando-se temporariamente nublado até meio da manhã, podendo persistir no litoral das regiões Norte e Centro até ao início da tarde.



O vento soprará fraco a moderado (até 25 km/m) de noroeste, soprando moderado (20 a 35 km/h) no litoral oeste, em especial durante a tarde, e sendo por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas.



Prevê-se ainda neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais e uma pequena descida de temperatura.



Para os Açores, as previsões apontam para períodos de céu muito nublado com abertas, com possibilidades de aguaceiros, e vento fraco.



Na Madeira, o céu apresentará períodos de céu muito nublado e o vento soprará moderado (15 a 30 km/h) de nordeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) com rajadas até 65 km/h nas terras altas e no extremo leste da ilha da Madeira até ao fim da manhã.



As temperaturas máximas previstas para esta segunda-feira são de 26 graus centígrados em Lisboa, 22 no Porto, 29 em Bragança, 32 em Beja e 32 em Faro, 28 no Funchal e 26 em Ponta Delgada.