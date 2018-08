Saiba como evitar ser picado por uma vespa

Homem mostra o que fazer se for picado por vespas depois de ter sido picado 42 vezes

Um homem foi picado cerca de 42 vezes depois de ter tocado num ninho de vespas de forma acidental, no quintal da sua habitação, em Delamere, em Inglaterra.



Stephen Cockroft, de setenta anos, foi picado no momento em que estava a fazer alterações no seu jardim.

"Inicialmente pensei que me tivesse encostado a uma urtiga, mas de repente vi que tinha várias vespas à minha volta", disse.

A técnica da Associação Britânica de controlo de pragas, Natalie Bungay, avançou que este tipo de animal só ataca quando se sente ameaçado.

Dessa forma, a técnica avança que não se deve agitar os braços ou bater nos animais, devendo permanecer o mais calmo possível, afastando-se lentamente.

Ao contrário das abelhas, as vespas não morrem após a primeira picada, podendo voltar a ‘atacar’.

No caso de ser picado, a especialista avisa que deve lavar a área afetada com água e sabão, assim como colocar gelo durante cerca de dez minutos, para que o inchaço seja reduzido.