Saiba como planear as férias em segurança para si e para os seus

Nos últimos 15 anos mais de 230 crianças e jovens morreram vítimas de afogamento em Portugal. Cerca de um terço tinha até quatro anos de idade, de acordo com o último registo da Associação para a Promoção da Segurança Infantil (APSI).A época estival – entre junho e agosto – concentra o maior número de casos. Por isso, a prevenção do risco é a melhor forma de evitar problemas.Anteveja que, se tem bebés a bordo, o tempo de viagem de carro se vai estender, pelo que deve evitar horas de ponta e de maior calor.Planeie o percurso com antecedência e, de modo a reduzir riscos, certifique-se de que tem um sistema de retenção adequado ao tamanho e peso da criança – até que esta atinja 1,35 metros, o dispositivo é obrigatório."Se a criança não vai bem acondicionada, assim como a bagagem, o risco que todos os passageiros sofram lesões graves aumenta", explica Sandra Nascimento, presidente da APSI.À chegada ao destino, e ainda antes de desfazer as mala, faça uma avaliação do espaço - verifique o acesso à zona da piscina, a existência de poços ou tanques encobertos.Depois, antecipe um cenário de queda, validando a segurança de janelas e varandas. Atente se existem produtos tóxicos ao alcance das crianças."É relativamente comum que os afogamentos aconteçam nas primeiras horas de férias, quando as famílias acabaram de chegar, e ainda estão a adaptar-se ao espaço. Nesse período, as crianças já andam, naturalmente, a explorar tudo o que as rodeia."Em crianças até aos quatro anos, o afogamento é rápido e "acontece em menos de um palmo de água".Tenha em atenção que, em sufoco, "as crianças não fazem barulho, afogam em silêncio".O transporte agrava o risco para as crianças?O período de férias leva à deslocação de muitas famílias, pelo que importa garantir a segurança da criança durante o transporte. Nunca, em hipótese alguma, se deve tirar a criança da cadeirinha, nem para dar de mamar.A escolha do local de férias é preponderante?Pense, antes de ir, no espaço que o vai receber à chegada. O local das férias é novidade para a criança, fator que só por si faz aumentar o risco. Trata-se de um ambiente novo que a criança está ávida de explorar e que os pais – regra geral – conhecem pouco.A atitude protetora deve relaxar com a idade?Com a idade, dizer ‘não’ é pior. As crianças deverão sair sempre acompanhadas, comunicando para onde vão. Ajude-o a fazer uma avaliação dos perigos, de modo a que perceba que comportamentos pode ter para que não se exponha a um risco que pode não ter retorno.Numa viagem de automóvel os grandes volumes não devem seguir no interior do habitáculo – num embate a 45 quilómetros/hora qualquer pessoa ou objeto é projetado com uma força equivalente a 20 vezes o seu peso real.Se não tiver espaço na bagageira, considere o aluguer de uma mala exterior, a colocar no tejadilho da viatura.